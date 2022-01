Elise GUYOMARC'H

Géographe, J'agis pour la protection de l'environnement à travers l'analyse des territoires et les études d'impact. Je participe au développement de projet d'énergies renouvelables, d'infrastructures routières et ferroviaires, d'aménagements urbains. J'assure l'excellence environnementale à toutes les phases de votre projet : identification de sites potentiels selon les contraintes environnementale, ordonnancement des procédures, intégration de la démarche ERC dès la conception, réalisation des études réglementaires, suivi de l'instruction, animation des interfaces, suivi du chantier.



Mes compétences :

Environnement

Gestion de projets

Analyse du territoire

Système d'information géographique et cartographie