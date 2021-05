Elise PRIEUR

A la recherche d'un poste de Chargée de Communication Web ou Business Developer dans le secteur du tourisme ou de l'innovation





Adaptable, empathique et appréciant travailler en équipe, je recherche un CDD/CDI en tant que Business Developer ou Chargée de Communication Web (de préférence dans le secteur du tourisme).



En travaillant pour une start-up innovante, une entreprise de médias et un office du tourisme, j'ai développé des compétences en gestion de projet, en marketing, en commerce et en communication.



Me contacter :

elprieur@gmail.com

07.81.92.94.52