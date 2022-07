Elise ROUSSEL

Http://www.monconsultantweb.fr/



Depuis 2009, j'accompagne les professionnels dans leur conquête du monde digital : création de site, gestion de projet Internet, référencement naturel, animation (réseaux sociaux, liens sponsorisés et mécaniques spécifiques...), rédaction web et formation (certification Qualiopi).



Indépendante et objective, je conseille mes clients en leur proposant les solutions adaptées à leur besoin et surtout avec une vision globale de leur communication.



-------------------------------------------------



J'interviens également auprès d'étudiants en communication de différentes écoles supérieures lilloises.