Elise SAFORGE-FRERET

Je travaille dans le domaine HSE depuis 2000. Ce que j'apprécie dans ce métier, c'est le contact avec les autres, que ce soit les ouvriers, les managers, les directeurs, les sous-traitants et fournisseurs, etc. C'est un métier très riche alliant réglementation, analyse, interventions d'urgence, travail sur le terrain et qui s'enrichit d'année en année.



A côté de mes activités professionnelles, je m'intéresse à énormément de domaines : la photographie (surtout animalière et portraits), le design (création de logos, flyers, tatouages, etc.), les nouvelles technologies, l'art, le cinéma (notamment Kubrick et Tarantino), le Japon (j'ai étudié le japonais pendant une année) et la moto entre autre...



Je fais également du bénévolat lors d'événements organisés au Tetris (salle de spectacles)



Mes compétences :

Accident du travail

Design

Conduite de projet

Prévention des risques professionnels

Risque chimique

Risques psychosociaux

Gestion des déchets

Microsoft PowerPoint

Veille documentaire

Microsoft Word 2010

Veille juridique et législative

Microsoft Excel 2010

Gestion administrative

Gestion de projet

Normes environnementales

Audit sécurité

Gestion du risque

Protection incendie

Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de

Sécurité incendie

Analyse

Sécurité au travail

Gestion de la formation

Animation de formations

Animation d'équipe

Animation de réunions

Communication externe

Ingénierie de formation

Communication interne