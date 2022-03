Elizatha ANTOINE

Licenciée en Sciences de l'Enterprise à l'ESIH ( École Supérieure d'Infotronique d'Haïti), je poursuis mes études en une spécialisation en MBA ( Management Business Administration) toujours à L'ESIH. Je Compte aussi me spécialiser en Gestion de Logistique et de Stocks puis en Ressources Humaines. J'ai déjà eu certaines expériences professionnelles particulièrement en Administration. En bref, je pense disposer de la capacité nécessaire pour mener à bien les missions qui me seront confiées par n'importe quelle Entreprise.



Mes compétences :

Comportement organisationnel

Budgétisation

Création d'entreprise

Marketing

Administration d'entreprises

Déclaration Fiscale

Gestion financière et comptable

Droit des affaires

Gestion de contrats

Leadership

Entrepreneuriat‎

Microsoft

Gestion administrative

Gestion de projet

Management opérationnel

Gestion du personnel

Logistique

Gestion des ressources humaines

Comptabilité

Gestion des stocks