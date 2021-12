Elodie BAILLEUL

Aide-soignante à La Croix Rouge d’Arras, je suis en recherche active d'un poste d'infirmier pour une disponibilité mi-Septembre.



Par ailleurs, je pense qu'il est important de connaître les tâches et l'organisation mais aussi les difficultés auxquelles peuvent être confrontés les aides-soignants. En effet, nous travaillons en collaboration au quotidien et ils sont sous notre responsabilité.

C'est pourquoi, j'ai effectué différentes missions (soins continus, dermatologie, EHPAD) pour m'imprégner de leurs actes pendant mon cursus en soins infirmiers.



Enfin, cette formation étant professionnalisante, j'ai également réalisé des stages en orthopédie, chirurgie ambulatoire, hospitalisation à domicile ou encore en réanimation. Cela m'a permis d'effectuer divers soins tant éducatifs (conseils alimentaires), préventifs, curatifs (pansements, injections) que palliatifs (gestion de l'anxiété/de la douleur).



Disponible et serviable, je suis ouverte à toute opportunité.



Mes compétences :

Word

Excel

Illustrator

Blender

InDesign et QuarXPress

Sphinx et base de données

GanttProject

Relationnel clients

Access

Gestion de caisse

Discrétion et ponctualité

Motivé et persévérant

Souriant agréable et adaptable

Ouvert d'esprit et aimant le contact avec les

X-Lite