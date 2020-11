Elodie BAYEUX

Jai été initiée au monde informatique il y a 6 ans, jy ai pris goût et ai développé des compétences clés au travers de différents secteurs dactivités, aujourdhui je souhaite me développer et mépanouir dans un poste me permettant de relever de nouveaux défis !



Mes compétences :

Recueil des besoins

Capacité danalyse et de synthèse

Sens du contact et relationnel

Travail en équipe

Gestion de projet

Word, Excel, PowerPoint

Organisation

Reporting

Test logiciel

Gestion administrative

Squash TM

Spécifications fonctionnelles

Mantis

TestLink