Elodie BILLON

Je suis à la recherche d'un emploi stable en laboratoire, si possible en station d'épuration ou d'eau potable en tant que labo-technicienne (de préférence), ou tout simplement dans un laboratoire traitant des analyses microbiologiques sur de l'eau



Je suis titulaire du permis de conduire de catégorie B (classique)

J'ai à cœur le bien-être et la sécurité de tous, sécurité qui passe par le bon état de l'environnement qui nous entoure, environnement dont l'eau fait partie intégrante, véritable source de vie quand elle est saine, mais également mortelle si trop polluée. que ce soit pour la consommer ou pour la déverser dans la nature, nous nous devons de faire notre possible pour que l'eau soit propre. En tant que labo-technicienne, j'aspire à pouvoir certifier que les équipement d'une station de traitement/potabilisation des eaux fonctionne le mieux possible, avec les meilleure résultats possibles, afin de pouvoir, au besoin, signaler un problème, et ainsi, protéger des vies.



Mes compétences :

Éthologie équine

GEMEAU (BTS)

STL B

Regressi

Experience topkapi

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Microsoft Office

Microsoft Excel

Biochimie

Microbiologie

Permis B