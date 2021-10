Hugues BORDELAIS

Bonjour,

J'ai mis au point un concept unique pour accrocher les propriétaires bailleurs qui consiste à offrir tous les ans une semaine de vacances au bord de mer à tous leurs futurs locataires.

Cette solution rend les locataires plus responsables et respectueux des locations, un atout non négligeable pour les propriétaires et pour vous pour négocier.

Ce concept ne coûte que 40€ par mois pour le mettre en place pendant toute la durée du bail.

Si vous vous rendez compte de l'impact que cela peut avoir sur votre chiffre d'affaire, je suis à votre disposition pour en parler avec vous.

Cordialement.

H BORDELAIS :0661020698