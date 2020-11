Sylvain MARCOU

Propriétaire depuis longtemps, j’affectionne particulièrement le marché de l’immobilier. Avec un historique professionnel plutôt orienté vers les outils informatiques et la mobilité, j'ai passé beaucoup de temps à parfaire mes compétences immobilières via internet et via des formations immobilières (A la lucarne, Optimhome, Net-acheteur).



Devenu Agent immobilier en agence puis aujourd'hui Chasseur Immobilier en entreprise, je suis très à l’aise en orientation et je connais très bien la géographie parisienne puisque j'y réside depuis plus de 10ans.



Conscient des prérogatives que nécessite le métier de chasseur immobilier, je mets en place tout ce qui est nécessaire pour satisfaire mes clients.