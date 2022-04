Sylvain MARCOU

DETECTEUR et DEVELOPPEUR D'OPPORTUNITES dans le domaine commercial, voilà ce qui me caractérise le mieux.

Mon point du vue pour se développer de façon efficace et efficiente :

1) Savoir ECOUTER et OBSERVER pour agir avec pertinence

2) Savoir utiliser les RESEAUX comme levier (trop peu utilisé en France).



Spécialiste du commerce automobile depuis plusieurs années, j'ai travaillé pour plusieurs groupes avant de fonder, gérer et développer ma propre activité. Mon parcours m'a amené à développer, fédérer et manager aussi bien des équipes commerciales, que des réseaux ou encore des prestataires.



Ma volonté de connaître et de m'impliquer dans l'économie locale m'a décidé à incorporer et à participer activement à différents réseaux tant professionnels qu'associatifs. Les échanges locaux, nationaux et internationaux, qui en découlent permettent d'avoir une vision nouvelle des relations commerciales et d'être en adéquation avec les exigences du moment.



Mon expérience et mon désir de transmettre de véritables valeurs commerciales autour d'une déontologie et d'une éthique propres au commerce et à la vente m'ont orienté vers l'enseignement et la formation, et plus particulièrement auprès d'étudiants suivant un cursus commercial.



Sachez ECOUTER et vous ENTOURER !



Pour paraphraser John Fitzgerald Kennedy :

"L'art de la réussite consiste à savoir s'entourer des meilleurs."



Mes compétences :

Négociation

Vente

Développement commercial

Automobile

Management

Pédagogie

Réseaux d'entreprises

Stratégie commerciale

Entrepreneuriat

Animation de secteur

Accompagnement

Ingénierie de formation