Pierre GUEPET

Société spécialisée dans le développement des ventes et dans l'efficacité commerciale. Plus particulièrement dans la conquête et la fidélisation des clients, ainsi que la mise en oeuvre de logiciel de gestion de la relation clients

adresse du site:www.tim-promedial.com



Nos clients sont :

- Les PME-PMI qui souhaitent développer leurs ventes, directes et indirectes

- les Entreprises du CAC 40 pour l'appropriation par les équipes commerciales d'outil CRM

- Les Grands comptes qui souhaitent développer les ventes multi-produits/ services

- Les cellules essaimages des Grands Groupes,

- les "Jeunes Créateurs d'Entreprise". Leurs savoir-faire est réel, la démarche commerciale doit s'améliorer pour sécuriser leur chiffre d'affaire

- les Ecoles de Commerce pour leurs Etudiants Bac + 1 à +5 dans le cursus en Marketing, Ventes, Negociation, Management, Création d'entreprise



Mes compétences :

Négociation commerciale

Vente complexe

Management

Marketing

N�goce

Développement des ventes

Marketing direct

Gestion de la relation client

Vente

Développement commercial