Florence LEBOULANGER

Outre la réalisation d'assurances de biens et de personnes, en ma qualité de conseillère en gestion de patrimoine, diplômée de l'IUP de Caen, je propose toute mon expertise aux particuliers, professionnels et chefs d'entreprise. Je fonde ma démarche sur la connaissance et la confiance de mon client, sur le respect des règles et du droit. Mon objectif prioritaire est développer la clientèle du cabinet, tout en apportant la plus grande satisfaction aux assurés, par le biais des solutions AXA Banque et gestion privée, sélectionnées selon leurs besoins et exigences.



Mes compétences :

Droit civil

Plan de financement

Assurance Vie

Fiscalité patrimoniale

Épargne retraite

Investissement immobilier

Médiation

Gestion d'activité

Microsoft Office

Gestion pour majeurs protégés

Sociétés civiles

Gestion de patrimoine

Marchés financiers