Luis CARREIRA

Mes Valeurs et Pensées



- Chaque rencontre, chaque événement même minime renferme une signification et la connaissance de soi naît de la disponibilité avec laquelle on les accueille, de la capacité de changer de direction à n'importe quel moment.



- Quand j'avais 5 ans ma mère me disait que le bonheur était la clef de la vie, à l'école ils m'ont demandé ce que je souhaiterais faire quand je serais grand,j'ai écrit que je voulais être heureux. ... ils m'ont dit que je n'avais rien compris à la question. ...

alors je leur ai dit qu'ils n'avaient rien compris à la vie.... John lennon



- Votre travail va remplir une grande partie de votre vie, et la seule manière d'être satisfait est de croire en ce que vous faites. Et la seule manière d'y arriver c'est d'aimer ce que vous faites. Steve Jobs



- A l'origine de toute connaissance nous rencontrons la curiosité! Elle est une condition essentielle du progrès.



- La chose la plus importante est de ne jamais arrêter de se poser des questions. La curiosité se suffit à elle même pour exister.



- La perfection n'existe pas, la comprendre est le triomphe de l'intelligence humaine, la désirer pour la posséder est la plus dangereuse des folies.



- Il vaut mieux viser la perfection et la manquer que viser l'imperfection et l'atteindre.



- Plus vous aurez des valeurs humaines plus vous serez un humain de valeur.



- La folie est de faire la même chose encore et encore en espérant des résultats différents.



Mes compétences :

Microsoft Office, Word, PowerPoint, Excel, Access

Sage, BO, budgets, Consolidations, Audit

budgets

