Valérie SZULEWICZ

Bienvenue sur mon profil VIADEO !



Après plus de 15 ans d'expérience professionnelle dans le recrutement et le développement commercial au sein d'ESN et de cabinets de conseil, j'ai rejoint SWORD Group début 2015 en tant que Responsable du Recrutement pour les entités Parisiennes.



S'entourer des meilleurs consultants pour nos clients et partenaires est le challenge que nous relevons au quotidien.



Autonomie, réactivité, sens du relationnel sont des qualités qui me permettent de mener à bien les missions professionnelles qui me sont confiées en suivant les valeurs fondamentales de Sword : Respect, Rigueur, Implication



Sword Group est une ESN internationale spécialisée, présente dans 20 pays, organisée en centres de compétences et d'expertises (Business Unit).

Experts dans leurs domaines, nos 1500 collaborateurs interviennent sur des prestations de conseil et d'intégration pour nos clients Grands Comptes.



Travailler chez Sword c’est évoluer au sein d’une BU dédiée, dans un environnement technologique de pointe sur des marchés spécialisés.



Vous êtes ingénieur(e) passionné(e) par les nouvelles technologies ? Vous avez du talent et envie de nous en parler ?



Pour nous rejoindre ça commence ici : valerie.szulewicz@sword-group.com



Pour plus d'informations, rendez vous sur notre site :Array



A très vite !



