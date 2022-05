Luis CARREIRA

Madames, Messieurs, les directeurs des ressources humaines.

Je me permets de vous soumettre ma candidature, je suis à la recherche d’un poste de Responsable Commercial.



De formation supérieure, j’ai acquis une solide expérience (+ de 25 ans) en vente (B to B) et (B to C), notamment sur le marché du courant faible, alarme intrusion, contrôle d’accès, vidéosurveillance, détection incendie et sonorisation.



Ma personnalité d’entrepreneur, sera un atout pour votre entreprise.

Je souhaite conserver un rôle opérationnel, je suis un excellent négociateur, un développeur des relations sur le long terme avec les clients.



Je suis un expert dans le management d’équipes sédentaires et itinérantes.

Je suis force de proposition et j’ai un grand sens du développement stratégique.



Ayant un excellent sens de la communication, je sais me faire identifier des interlocuteurs (internes et externes) et nouer, avec eux, un rapport de confiance.



Doté d'un tempérament de développeur, je suis animé par l'ambition de construire un véritable projet d'entreprise.



Organisé et persévérant, je sais créer des opportunités d'affaires en faisant preuve d'initiative auprès des clients et prospects.



Enfin, mes qualités professionnelles, mon charisme et mon expérience me permettront d'évoluer de façon collaborative et proactive dans le cadre d'un projet d'entreprise ambitieux.



Je me propose de nous rencontrer rapidement pour développer les éléments de notre future collaboration.



Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes considérations distinguées.





Mes compétences :

Prescriptions

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Courant faible

Sécurité

Management commercial

Alarme incendie

Alarme intrusion et domotique

Vente B2B