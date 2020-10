Elodie BLANC (ELODIE BLANC)

Ingénieure-étudiante en chimie environnementale à la recherche d'un Projet de Fin d'Etudes pour février 2021.



Hautement investie pour l'environnement, j'ai pris la décision d'orienter ma carrière de manière à mettre mes compétences au service de l'écologie. Je souhaite donc collaborer à la mise en place de stratégies environnementales au sein d'industries ou de collectivités territoriales en intégrant des missions transversales et ambitieuses, alliant maîtrise scientifique et gestion de projets.



Au sein de mon école d'ingénieur : CPE Lyon, jai obtenu mon Bachelor en 2018 et validé lensemble des modules pour mes deux premières années (équivalent Licence 3 et Master 1). Durant l'année 2019 2020 j'ai réalisé une césure d'un an, entre la 4ème et la 5ème année de mon cursus, afin d'effectuer deux stages supplémentaires. Ainsi, j'ai réalisé un premier stage de six mois à l'Université d'Uppsala en Suède au sein dun laboratoire de recherche en biomimétisme moléculaire, sur un projet de production de dihydrogène au moyen de microalgues dans un contexte de développement d'énergie décarbonée. Sur la seconde période, j'ai rejoint 'léquipe du Centre des Jeunes Dirigeants Rhône-Alpes comme cheffe de projet « ImpactS » visant à accroitre la sensibilisation et l'engagement environnemental des 550 entreprises adhérentes au mouvement.

Le programme de la filière Chimie et Génie des Procédés se veut généraliste, c'est pourquoi j'ai étudié à la fois la chimie organique, les sciences analytiques et le génie des procédés. J'ai, par ailleurs, choisi en deuxième année, le module de transition énergétique comprenant des cours sur les bilans énergétiques, le nucléaire, les énergies renouvelables et la catalyse adaptée au développement durable.



Cette année j'achève mon cursus d'ingénieure chimiste par la majeure « Environnement » et je suis à la recherche d'un projet de 6 mois de stage à partir de février 2021, nommé Projet de Fin dEtudes.