Ma formation et mes différentes expériences professionnelles m'ont permis d'acquérir des compétences dans différentes domaines: le conseil, la vente, l'analyse des besoins clients..



Mon goût prononcé pour les challenges, mon sens du travail en équipe, mes capacités de gestion, d'organisation, d'analyse et de synthèse, ma rigueur, ma conviction, mon dynamisme et mon enthousiasme sont mes qualités majeures.



Mes compétences :

Autonomie

Adaptabilité

Rigueur