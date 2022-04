Arnaud SOURDILLON

15 ans d’expériences, gestion de projets, AMOA, coordination d'équipes, animation et pilotage d'équipe et prestastions.



Objectifs principaux:

Trouver & mettre en oeuvre des solutions concrètes pour mes clients

Accompagner & fluidifier la transformation digitale



Compétences:



• Plateforme Salesforce, CRM

• EDI

• ventes multicanal

• Animer les équipes projet

• Fédérer, animer & manager mon équipe

• Prioriser, analyser et suivre l’évolution du besoin et des demandes clients

• Coordonner l’IT & la maitrise d’ouvrage client

• Générer, recueillir et formaliser les expressions du besoin

• Animer les instances de décisions

• Élaborer & suivre les budgets

• Construire et gérer le plan d’évolution SI stratégique en adéquation avec les attentes du business



Mes compétences :

Gestion Commercial

Gestion de projet

Dématérialisation

Informatique

relationnel

fibre commerciale

Cegid Orliweb