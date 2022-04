Julie HAZEBROUCQ

L’originalité d’IVIDATA EXPERTISE s’est construite autour des axes suivants :



Notre identité: Une entité à taille humaine, agile, réactive et attractive en termes de coûts, dans le groupe IVIDATA GROUP, gage de pérennité et vecteur d’industrialisation de ses offres. Les succès remportés au cours de cette année et les perspectives de futur globalement positives, IVIDATA Expertise les doit non seulement à sa performance technique, mais aussi à l’orientation service systématique que nous considérons tout aussi importante.



Notre fierté: Nos collaborateurs dont nous sommes très fiers. Les capacités et les talents de nos collaborateurs sont la base de ce que nous sommes aujourd’hui.



Nos valeurs : Le dépassement de soi, la solidarité et le respect des personnes dans leur diversité, qui sont de puissants moteurs de notre croissance.



Notre Offre : Destinée aux grands comptes et aux entreprises du midmarket, c’est une offre complète couvrant l’intégralité du cycle de vie de votre système SAP (Design – Build – Run)



Les consultants IVIDATA EXPERTISE vous accompagnent en Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMOA) et en Maîtrise d’Œuvre (MOE), de la conception de votre solution SAP à sa maintenance et son optimisation.



