Elodie COHEN

Consultante spécialisée dans l' intégration de Progiciels Immobiliers, l' ingénierie de formation et l' accompagnement sur site des utilisateurs.

Ma connaissance des métiers de l’immobilier et de plusieurs outils informatiques dédiés à la gestion immobilière (ESTI@ de la société CASSIOPAE, ALTAIX de la Société SOPRA, AGIR400 de la Société CREAT IMM SOFT, EVEN de la Société EGIDE), me permet aujourd'hui de proposer une large gamme de conseils et de prestations dédiées :



- Rédaction de cahier des charges dans le cadre de la recherche d'un outil de gestion

- Paramétrage, recette des données, aide à la mise en production

- Formation et accompagnement des collaborateurs.



Ma formation – E.S.P.I (Ecole Supérieure des Professions Immobilières) - m’a permis, dans le cadre de mes fonctions de gestionnaire, de formatrice puis de consultante fonctionnelle, de former et d’accompagner les collaborateurs de nombreux grands comptes.



Cela m’a aussi permis de développer mes qualités pédagogiques pour un bon transfert de compétence : « le savoir faire » et le « faire savoir ».



Un outil bien paramétré et des collaborateurs bien formés, c’est un retour sur investissement quantifiable par :



- Un gain de productivité des collaborateurs

- Du temps pour mieux gérer la relation client

- L’optimisation de votre système d’information



D’un esprit créatif et fédérateur, mon ambition est aujourd’hui de poursuivre dans cette voie en accompagnant mes clients dans la mise en place de leur système d’information.



Mes compétences :

Droit immobilier

Logiciel immobilier

Gestion immobilière

Administration de biens

Property management

Formation

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Accompagnement au changement