Cyril EATON

Expert du recrutement par approche directe, j'accompagne mes clients depuis plus de 15 ans dans l'analyse de leurs besoins en recrutement : Réorganisation d'entreprise, renforcement d'équipe, Gestion de projets, chasse de tête.



Mon parcours professionnel m'a permis de développer une connaissance approfondie des métiers du Contrôle de Gestion et de l'Audit, des fonctions Commerciales et de Direction Commerciale, des métiers de l'Immobilier et en particulier le Logement Social (ESH et OPH) et l'Urbanisme, des fonctions Ressources Humaines.



Aujourd'hui, au sein de Lobster, le premier cabinet de vidéo recrutement, je mets à votre disposition mon expérience et celle de nos équipes de chasseurs mais également l'approche novatrice des solutions vidéo du cabinet.



Mes compétences :

Logement social

Immobilier

Directeur commercial

Finance d'entreprise

Expertise comptable