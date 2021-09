Elodie CORREIA

Assistante administrative et commerciale dynamique et organiser, qui soit capable d’assurer la gestion administrative,



En effet, mon expérience professionnelle variée a prouvé ma capacité d’adaptation à divers secteurs d’activité et m’a permis de développer de nombreuses compétences administratives et commerciales, je suis attirée par les diverses fonctions que ce poste suppose.



Ma capacité de travail et ma persévérance m'ont aussi permis de progresser dans mes fonctions et dans mes responsabilités comme une certaine rapidité de décision et d'action et une grande adaptabilité, sachant aussi bien travailler de façon autonome qu'en équipe.







Mes compétences :

Commerciale

Stratégie

Stratégie publicitaire

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft Outlook

Microsoft Internet Explorer

Microsoft Excel

GMAIL

CHARLIE

Microsoft PowerPoint