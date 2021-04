Cadre commerciale depuis plus de 3 ans et demi, j'ai connu plusieurs évolutions de poste au sein de la même entreprise. Volontaire et consciencieuse, je vise à dépasser les objectifs fixés



Mes compétences :

Evénement professionnels

Appels d'offres

Chiffrage

Prospection de clients

Développement commercial

Travail d'équipe

Suivi clientèle

Autonomie

Accueil physique et téléphonique

Fidélisation client

Vente