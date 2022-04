Guillaume GILLI

Adresse de ma boutique ebay :



http://stores.ebay.fr/fsp-gravure-laser-et-sablage



http://www.francesudpierre.fr



France Sud Pierre Spécialiste dans la gravure au laser et par sablage pour professionnels ou particuliers



France sud pierre est une entreprise basée aux Pennes Mirabeau , dans les bouches du Rhône spécialisée dans la gravure, le marquage et la découpe d'objets au laser et jet de sable.



Notre entreprise conçoit des gravures originales à partir de photos, dessins vectorisé (nous disposons d’une base de donnée de photos de plus de 30000 logos et dessin afin de répondre à vos besoin).sur des supports aussi variés tel que :



♦ Gravure et découpe (matériaux tendres) : Bois, Plastique, Acrylique, POM (Derlin), Tissu, Cuir, Carton, Mélaminé, Papier, Panneau en bois pressé, Caoutchouc, Bois de placage, Fibre de verre, Liège…



♦ Gravure uniquement (matériaux durs) : Verre, Céramique, Marbre, granit, Aluminium anodisé, Acier inoxydable, Métaux peints, Carrelage, Ardoise ...



Notre secteur activité:



♦ La fabrication de tampon encreur ( fournisseur agrée trodat )



♦ La fabrication de timbre à sec



♦ la gravure sur marbre et granit pour le funéraire



♦ la gravure d'objets de décoration et objets publicitaire.



♦ la gravure de plaques professionnel et signalétique



[slideshow_deploy id='421']



Pour commander : contacter nous



Rédigez votre projet avec un logiciel comme word par exemple, vous pouvez inclure des images vectorielles, utiliser plusieurs typographies etc. Ensuite envoyez-le simplement par mail ou fax avec votre commande. Si vous le souhaitez vous pouvez également me confier les travaux de mise en page. Dans ce cas, indiquez-moi le texte ainsi que vos consignes.



Dans tous les cas je vous soumettrais une maquette numérique afin de valider la mise en forme de du projet.



Moyen de paiement:



Paypal :adresse francesudpierre@gmail.com



chèque: ordre france sud pierre



virement bancaire : rib disponible sur demande



ou mandat cach





Mes compétences :

Tampons automatiques types

Gaufrage

Tampon encreur

Pince et timbre à sec de gaufrage

Gravure laser

Gravure sablage

Tailleur de pierre

tampon personnalisé

tampon bois

Signalétique

plaque professionnelle

Objet publicitaire

Marbrerie

Plaque funeraire

Gravure pierre

Gravure bois marseille

Gravure marseille aix

Gravure funeraire

Tampon bois personnalise

Communication