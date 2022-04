Guillaume GILLIS

Chasseur et défricheur de nouveau marché depuis 13 ans, en France et à l'international.

J'ai notamment 6 ans d'expérience dans la vente de solutions digitales d'acquisition clients chez Groupon.fr.

Entrepreneur dans l'âme et doté d'un esprit Start-up, je suis toujours force de proposition et orienté "Solutions"



Mon champ de compétences est double à la fois commercial et technique, à titre d'exemple:



★ Connaissance du secteur de la communication digitale et de ses acteurs.

★ Maîtrise des techniques de vente et de la méthode SPIG qui augmente les ventes de 17%.

★ Connaissance des TPE et PME et de leurs structures de coûts

★ Expérience confirmée du développement des ventes en new business de 10 ans.

★ Aisance avec les argumentations chiffrées orientées ROI, Coût acquisition client ...

★ Capacité à travailler en anglais (niveau B2) et portugais (niveau C1), à l’oral comme à l’écrit

★ Connaissance approfondie et appétence pour le secteur digital et les NTIC



Mes compétences :

Expertise, Conseil en Stratégie Web Marketing

Techniques de vente

Négociation commerciale

Gestion de projet

Gestion de la relation client B2B