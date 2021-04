Elodie DUGUÉ-LAFAY

Psychologue clinicienne depuis octobre 2011 et naturopathe depuis janvier 2020, je propose mes services à Roquebillière où je vis, ainsi quà domicile dans la Vésubie et à Nice et ses environs.



Mon approche alliant naturopathie et psychologie permet daider chacun dans sa globalité, en prenant en compte à la fois le corps et le mental. Parce que les deux sont indissociables et que le bien-être total ne peut que passer par un équilibre du corps physique, émotionnel et spirituel.



Ainsi, je propose des bilans en naturopathie (avec aide notamment de liridologie), des conseils (alimentation, soutien par la phytothérapie, laromathérapie, loligothérapie et la nutrithérapie), des soutiens psychologiques, des thérapies cognitives et comportementales, des thérapies de couple, des séances de réflexologie plantaire, des séances de méditation de pleine conscience, des randonnées thérapeutiques, et plus spécifiquement des suivis sportifs et des soutiens à la conception et la grossesse (conseils en alimentation et hygiène de vie, préparation mentale).