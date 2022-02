Elodie FRAY (LEGUEDARD)

Pendant 10 ans de le commerce au poste de chef caisse j'ai pus évoluer avec une grande équipe diversifiée par ses âges, ses postes et de diverses clientèles.

Voulant également changer de poste j ai appris de nouvelles choses qui m'ont fais décider de changer de secteur.

En quête d une reconversion professionnelle dans le milieu administratif j ai pus accomplir de diverses tâches pour celui ci .

Rationalisation des opérations et priorisation du travail.

Manipulations des logiciels pour suivis de factures, pertes, réclamations, pointage du personnel...

Commandes matériels et produits de vente.

Réception et contrôle des marchandises. (...)