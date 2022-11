Elodie HUMEAU GAILLARD (GAILLARD )

Forte de mon expérience en tant que gestionnaire sinistre IARD et AUTO, je souhaite enrichir mon parcours professionnel et aspire à évoluer vers un poste d'inspecteur corporel.



Des postes qui me permettraient d'allier à la fois mon goût prononcer pour la technique de la matière qu'est l'assurance et la richesse des relations humaines de ce secteur.



Travailleuse et rigoureuse, les nouveaux défis ne me font pas peurs.



En espérant avoir attirer votre attention, je vous souhaite une agréable visite de mon profil et vous dis à bientôt peu être.



Mes compétences :

Gestion de sinistres

Tutorat

Communication

Assurance

Relations humaines

Restaurants