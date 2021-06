Elodie JOLIBOIS

Mon expérience en temps que responsable commerciale événementiel au Groupe Flo a confirmé mon souhait d’évoluer au sein du secteur événementiel et de relever de nouveaux challenges à travers différents projets.



J'apprécie fortement les différents aspects de ce métier et confirme mon souhait de poursuivre ma carrière dans le domaine du management et de l’organisation événementiel dans le secteur du tourisme, hôtellerie et restauration.







Mes compétences :

Motivée et battante

Dynamique

Créative et ayant le sens de l'initiative

Volontaire aimant les challenges

Vente

Publicité

Marketing

Langues vivantes

Sports

Lecture spécialisée (marketing et webmarketing)