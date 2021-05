Graduated from Paris Diderot university with a Bachelor's Degree in History(African and Indian/Pakistan/Sri Lanka History).



After few jobs opportunities in education(France & overseas)and in contact with customers in sales,hospitality & tourism I'm actively seeking a HR admin. position.



Why work with me ?



# Flexible and adaptable.

# Sociable.

# Team work skills.

# Strong intrapersonal abilities(introspection, assertive communication skills).

# Be able to take initiatives and responsibilities.

# Analytical abilities.

# Insatiable curiosity: need to learn

#Computer and electronic knowledge.



Feel free to contact me for further information about my profile.



Doté dun profil tourné vers l'international,je suis diplômée dune licence d'histoire.



Jai eu lopportunité au cours de mon parcours professionnel de travailler dans le milieu de lenseignement(en France & à létranger)mais également au contact dune clientèle diverse et variée(francophone et/ou internationale)dans le cadre de diverses expériences professionnelles dans lhôtellerie/restauration,la vente ainsi que dans l'accueil touristique.



Assoiffée de connaissances,jaime me challenger et améliorer continuellement mes compétences.



Enthousiaste,polyvalente,sociable,autonome et ferme,j'ai appris au fil de mes diverses expériences à développer un mode de communication assertif ainsi que de fortes qualités intrapersonnelles.



À la suite de mes diverses expériences,je souhaite me réorienter dans le domaine RH en poursuivant à la rentrée prochaine un BTS Support à l'Action Manageriale.



Par «RH»,jentends «Richesses Humaines».Chaque collaborateur présent dans une entreprise constitue une richesse,un talent,ce qui permet de nourrir une capacité collective.Le fait de donner la possibilité à un individu de se former dans sa vie professionnelle, de le faire évoluer en compétences,être à lécoute,être bienveillant me donne entière satisfaction.