Elodie ROBLIN

Organisée, réactive et force de proposition telles sont les qualités qui définissent ma personnalité. De nature volontaire et curieuse, je n'hésite pas à prendre en charge des dossiers divers et variés pour les porter vers la réussite. Ces initiatives me rendent d'avantage polyvalente et autonome. J'apprécie également, le travail en équipe !



Mes compétences :

Communication RH

Assistance administrative

Gestion de projet

Informatique

Prospection commerciale

Communication externe

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Publisher

Adobe Photoshop / Gimp

Sphinx

Parcours 3

Xpress