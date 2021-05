Elodie SIMON-LORIERE

SummaryEditRe-order



De récentes études ont permis d'établir que les "mauvaises manières" ont un coût pour l'entreprise en temps perdu ou mal employé, en départs précipités, en contrat manqués,...

Or, le respect de règles simples de savoir vivre en entreprise permettrait d'éviter ces impairs qui sont aussi préjudiciables à l'entreprise, qu'aux salariés eux-mêmes.

Nombreuses sont désormais les entreprises (IBM la première) qui édictent un guide de bonnes manières interne à leur entreprise dans le but de définir une méthodologie en affaires pour une collaboration plus fructueuse à l'ère numérique. Figurent parmi ces règles, celle de cibler les mails que l'on envoie plutôt que d'inonder systématiquement les boîtes de l'ensemble de ses collègues. Celle aussi qui consiste à répondre systématiquement au mail quitte à écrire juste :"je reviens vers vous dès que plus ample informé", au lieu de laisser son interlocuteur dans l'expectative. Des règles simples qui permettent de mieux communiquer et de mieux vivre ensemble, pour le bien être de tous et la réussite de l'entreprise.



