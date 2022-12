Frédéric Renaudin

Avocat à la Cour

Spécialiste en droit public (20090137)

Spécialiste en droit de limmobilier (n°201212830)

Docteur en droit public



Compétences juridiques de CLAIRANCE Avocats :

Le Cabinet CONSEILLE les entreprises privées et les personnes privées en matière durbanisme réglementaire et opérationnel, de procédure dexpropriation et de préemption, daménagement urbain, construction et dimmobilier, en accompagnant les projets de leur conception à leur mise en œuvre, jusquau règlement des différends par voie contentieuse ou transactionnelle.



Le Cabinet APPORTE aux personnes publiques une expertise dans le domaine du droit de lintercommunalité et du droit électoral. Il les assiste aussi en droit de la fonction publique, en particulier en ce qui concerne la gestion des personnels des collectivités territoriales.



Le Cabinet ACCOMPAGNE également les personnes publiques ou les entreprises dans toutes les étapes de leurs contrats publics : contrats de partenariat, DSP, marchés publics, baux emphytéotiques administratifs, et autres contrats liés aux activités commerciales sur les domaines publics et privés.



Le Cabinet ASSISTE par ailleurs ses clients dans toutes leurs problématiques environnementales (suivi des procédures ICPE, cessation dexploitation, sols pollués, audit avant cession ou acquisition, responsabilité civile et pénale). Ses équipes ont acquis une expérience de premier plan en matière denvironnement lié à lurbanisme (charte, loi sur leau ), danalyse légale et réglementaire (produits dangereux) et dans les domaines de la santé (transposition des directives communautaires, procédures administratives).



Le Cabinet dispose des sources documentaires les plus pertinentes en droit public économique et des abonnements papiers et électroniques indispensables au maintien de son niveau dexcellence.



Interventions Organismes de formation :

- Formateur EFE - ABILWAYS

- Formateur COMUNDI 2007/2013

- Formateur AFAC 2008/2009/2010

- Formateur TERRITORIAL 2008/2013

- Formateur MONITEUR - INFOPRO DIGITAL

- Formateur CFPA 2009/2013

- Formateur DALLOZ

- Formateur GAZETTE DES COMMUNES



Adresse professionnelle :

CLAIRANCE Avocats

www.clairance.fr



Mes compétences :

Avocat

Développement durable

Immobilier

Urbanisme

Architecture

Environnement

Droit

Construction

Collectivités Territoriales