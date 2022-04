Emmanuel SALAUN

Juriste au service d’associations d’élus depuis bientôt 20 ans, je mets quotidiennement au service des collectivités de toutes tailles mes qualités d’expertise dans des domaines variés du droit public (passation ou renégociation de contrats de délégation de service public) mais également du droit privé (baux commerciaux, propriété intellectuelle) dans le but de répondre au besoin permanent de sécurisation juridique des actions menées par ces collectivités.



Je réalise par ailleurs des outils d’aide à la décision tels qu’ouvrages et modules de formation et j’interviens auprès des membres de ces mêmes collectivités, par exemple pour les appuyer dans l’étude et la mise en place des moyens adaptés à la gestion de leurs services publics.



J'ai été en charge de la réalisation de l'agenda mensuel du Courrier des Maires et des Elus Locaux et ai rédigé des articles pour cette revue ainsi que pour le Journal des Maires. Plus récemment, plusieurs de mes articles ont été publiés à la Semaine juridique (édition Collectivités Territoriales), au Bulletin Juridique des Collectivités Locales ainsi qu'au Bulletin Juridique du Droit de l'Urbanisme.



Enfin, j'ai assuré la rédaction de différents ouvrages édités par l'Association des Maires du Loiret ou par l'Association des maires de France dans le cadre de la collection des "Cahiers du Réseau", seul ou en lien avec d'autres rédacteurs (Relations Communes/associations en 2007, La Commune et le financement des réseaux en 2012, La responsabilité personnelle des élus en 2014). J'ai récemment mis à jour l'Agenda du Maire édité par LexisNexis.





Mes compétences :

Droit public