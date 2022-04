Emmanuel SALAUN

Mes moteurs professionnels étant le management d’équipe et la recherche de résultat, je suis ouvert à tout type de poste pouvant comporter ces éléments.

Basé sur saint Denis, je suis disponible immédiatement.



Diplômé d’une école d’ingénieur généraliste (CESI) en 2003, j’ai intégré la société Elis, leader sur le marché de services aux entreprises, en souhaitant y réaliser ma première expérience managériale.



A la tête d’une équipe de production de 30 personnes, j’ai rapidement évolué sur différentes unités en France, avant d’être nommé responsable de production d’un site en région parisienne traitant 70.000 unités par semaine. Pendant quatre ans à la tête d’une équipe de 50 opérateurs de production, j’étais le garant de l’atteinte de nos objectifs tant en terme de qualité que de productivité. Ce poste, à forte dominante managériale, nécessitait entre autre la mise en place et le suivi de plan d’action pour limiter les aléas de production et ainsi atteindre les résultats fixés.



J'ai évolué au sein de la même société au poste de responsable de centre de profit en Alsace (4000 clients, 12 M€ de chiffre d’affaire annuel). A la tête d’une équipe pluridisciplinaire de 60 personnes (cadre, administratif et logistique), mon métier s’articule autour de 4 missions : la satisfaction de nos clients, le suivi commercial et la gestion logistique et budgétaire du centre.



Mes compétences :

responsable

management

Développement commercial

Gestion de centre de profit