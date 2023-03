Elodie THEVENARD

Bonjour, actuellement en poste à la Communauté de Communes du Tournugeois, je suis chargée de la gestion et de l'animation d'une pépinière d'entreprises dénommée La Pépi't.



Cette construction d’une pépinière d’entreprises rentre dans le cadre d’un projet plus global de construction de bâtiments intercommunaux à vocation multiple. Ce projet comprend donc la construction :

• De bâtiments intercommunaux : hébergement des fonctions administratives et aménagement d’une zone technique (garage des véhicules, atelier et annexes),

• D’une pépinière d’entreprises,

• D’un espace commun aux activités citées ci-dessus.



La construction d’une pépinière d’entreprises sur le Tournugeois constitue un enjeu majeur de développement économique.

Ce dispositif permettra l’accueil d’entreprises nouvellement créées en réduisant les freins à la création (loyers modérés, services communs, accompagnement individuel des entreprises...).

Au terme de leur hébergement en pépinière, l’objectif sera de pérenniser leur implantation sur le territoire en leur proposant une offre adaptée. Dans ce cadre, la pépinière d’entreprises constitue un outil de développement économique en provoquant un effet d’amorçage.



Mes compétences :

Cartographie

Cartographie SIG

Coordination

Développement économique

Gestion de projets

SIG

Tourisme