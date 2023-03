Elodie VANHOVE

Future diplômée du programme Grande Ecole de l'EDHEC Business School, j'ai fait le choix d'une spécialisation en marketing et innovation lors de mon échange académique à l'University of British Columbia, Vancouver (Canada).



Une expérience d'un an au sein de HP France en tant que Chef de Produit Junior B to B, m'a permis d'acquérir des qualités telles que la rigueur, l'autonomie et le travail d'équipe, ainsi que de développer un réel attrait pour le contact client.



Forte de ce cursus, et dotée d'un réel goût du challenge, je suis aujourd'hui à la recherche d'un poste en marketing/vente.





Mes compétences :

Excel

Powerpoint

Word

TOEIC 965

Travail en équipe

Autonomie professionnelle

Rigueur

TOEFL IBT 104