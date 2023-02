Elodie VASSEROT

Je suis Passionnée de graphisme depuis toujours pour moi mon métier est une vocation.

Je suis diplômée en graphisme BEP et BAC PRO en industrie et production graphique. Pour ajouter l'univers du web à mes compétences, j'ai suivie une formation de webdesign.

Forte de mes différentes expériences professionnel, je me suis lancer dans l'aventure du freelance.

J'ai le statue d'auto entrepreneur, travailler en freelance me permet de travailler en autonomie sur des projets très variés.

Je travaille avec les logicels de la suite Adobe (Photoshop, Illustrator...) sous environnement Windows.





Site perso : http://elodievgraphiste.fr/



Mes compétences :

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Adobe Flash

Adobe InDesign

Wordpress

Paint Shop Pro

Quark Xpress

Macromedia Flash

Prestashop