Elodie VAYSSIÈRE

J'ai suivi des études dans l'assistanat de direction notamment dans le cadre de mon BTS et à cette occasion, j'ai suivi des stages qui m'ont conduit à assurer des postes d'assistante RH dans différentes structures telles que la CARSAT.

C'est comme ça que j'ai découvert l'univers des Ressources Humaines.

En parallèle, j'avais trouvé des petits emplois étudiants de Démonstratrice auprès de plusieurs employeurs d'évènementiels.

Dès la fin de mes examens de BTS, j'ai eu l'opportunité d'intégrer le CIC en tant qu'Assistante RH pour l'été. J'ai finalement été prolongée jusqu'en octobre 2003.

Mes missions principales étaient les procédures à l'embauche, les reportings des entretiens annuels d'évaluation, le suivi des visites médicales, les réponses aux candidatures...

Mon responsable et DRH m'a alors proposé de travailler en intérim avec eux pour être formée en agence bancaire. Proposition que j'ai accepté.

Le fait d'avoir continuer mes études en validant un Master RH m'a permis en outre de rejoindre l'équipe enseignante d'Icademie où j'occupe la fonction de Jury et nouvellement Jury de certification pour les bac+3 et bac+5 RH (qui permet de discuter avec une équipe de 7 personnes sur le sort des étudiants quand à la validation de leur diplôme sur dossier personnel).

Et depuis septembre dernier je commence à dispenser des cours en FOAD pour les Bac+3.

Je recherche désormais un emploi de Gestionnaire des Ressources Humaines dans la région toulonnaise afin de concrétiser mon projet professionnel.



Mes compétences :

Ressources humaines

Conseil

Formation

Communication

Pédagogie

Enseignement

Management