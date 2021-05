Eloïse JARDIN

Formation



Oct 2018 à Sept 2019 Préparation Titre gestionnaire de paie



2012 BTS Commerce International à Référentiel Européen,



2007 Bac Sciences et Technologies de la Gestion, option mercatique,







Expérience professionnelle



Depuis juillet 2012 Employé polyvalent, KFC, Mondeville (14)

Janv. et Fév. 2012 Agent recenseur, Mairie, Blainville sur Orne (14)

Sept. 2010 à Avril 2011 Ets Domaine Louis Dupont, Victot-Pontfol (14)

Mission : Prospection / clientèle sur le marché Polonais pour la commercialisation de Calvados

Janv. à Févr. 2010 Ets Erca-Formseal (Fabrication de pièces de machines industrielles), Falaise (14)

Mission : Conception d’une liasse documentaire export

Mai à Juillet 2009 Ets Brand-Links (Agence publicitaire), Londres, Royaume-Uni

Mission : Constituer un fichier de clients et prospection auprès des casinos français

Sept. 2008 à Mai 2009 Ets Le Clos d’Orval (Fabrication de spécialités normandes), Amayé Sur Seulles (14)

Mission : Etude de marché et diagnostic export pour la commercialisation de Calvados sur le marché Belge

Avril à Juin 2008 Ets Bofill y Arman Levante (Agence de transport), Alicante, Espagne

Mission : Prospecter une clientèle nationale pour proposer des services de transport de marchandises

Févr. à Avril 2008 Ets Sablery (Fafrication de produits alimentaires), Cambremer (14)

Mission : Réalisation d’un diagnostic export pour commercialiser « la teurgoule » aux Pays-Bas

Sept. 2007 à Févr. 2008 Ets Pichon Intérieur (Fabrication de produits ménagers), Fontenouilles (89)

Mission : Etude de marché pour l’export de produits d’entretien au Cameroun





Informations complémentaires



Séjours à l’étranger : Exeter et Londres (GB : 2001, 2008,2009), Galway et Dublin (Irlande : 2003), Barcelone, Tolède, Madrid, Alicante (Espagne : 2002, 2004 et 2008), Alta (Norvège : 2005), Rotterdam (Pays-Bas : 2008)

Centres d’intérêt : culture chinoise, voyages, visite de sites historiques

Vie associative : 2011-2013 Membre actif de l’Association Espacio de encuentro y amistad, Hérouville-Saint-Clair

Depuis 2017 Bénévole de l'association Le WIP, Colombelles





Je suis mobile, j'ai mon permis B et une voiture.



Mes compétences :

Droit du travail

Bureautique

Paie