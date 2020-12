Eloy PIERRE

RESUME

-- Acquis et connaissances principales

(1) DIPLOMATIE - Services diplomatiques (visas et sécurité diplomatique), relations et projets internationaux (spécialité France-Chine)



(2) INSTITUTIONS - Connaissances des institutions nationales, européennes et internationales & collectivités territoriales, finances publiques



(3) ORGANISATION -Techniques de management pour assurer la bonne organisation de lorganisme ou service.



(4) LANGUES - anglais et chinois



(5) PAPA - Education, accompagnement affectif et pédagogique d'un petit garçon



-- Acquis et connaissances secondaires

6) DROIT - constitutionnel, européen et international

(7) VITICULTURE & SYLVICULTURE- travaux viticoles & forestiers

(8) LOGICIEL - pack office + photoshop



-- Intérêts et pratiques

(9) INTERNET - Languages informatiques - front end (HTML, CSS)& back end (PYTHON), wordpress

(10) ECRITURE - Dramaturgie/storytelling (écriture de romans; scénarios - web series & long métrage)

(11) AGRICULTURE - Permaculture & agroforesterie; viticulture



-- Formations

niveau MASTER (BAC+5)

.INTERNATIONAL - Négociations et relations internationales - spécialité chinois

.MANAGEMENT - Management d'entreprise



.TRANSPORT - Certification IATA (matières dangereuses en transport aérien)



.