Elqorichi OUMAIMA

Bonjour , je m'appelle oumaima elqorichi , âgée de 20 ans , je suis quelqu'un d'autonome ,active et sociable avec un bon esprit d’équipe et une facilité de communication .

je suis titulaire d'un baccalauréat en science économie en 2013 ,et aussi d'un diplôme de technicien spécialisé en gestion des entreprises .

mon parcours ma permis de suivre une formation professionnelle a l'insertion au sein de rhamna skills .

concernant mes expérience professionnelle , j'ai effectuer un stage au sein d'un cabinet de fiduciaire ce dernier ma permis de connaitre les différentes taches d'un gestionnaire .



Mes compétences :

budgets

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Formation complémentaire au centre rhamna skills