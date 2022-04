Particulièrement appréciée pour son approche du mot, Els Janssens-Vanmunster se promène avec aisance à travers les différents répertoires dits ‘classiques’ : de l’oratorio à l’opéra et de la monodie médiévale à la création contemporaine. Sa voix souple -riche en couleurs et nuances- et sa grande tessiture font d’elle une artiste très appréciée parmi les musiciens et ensembles de renommée internationale tels que La Fenice, La Morra (CH), Ensemble Leones (D), Mora Vocis dont elle assure également la coordination artistique, Les Solistes XXI (F), Le Chœur de Chambre de Namur (B), Zefiro Torna (B), Ferrara Ensemble (CH), Les Flamboyants (CH),...



Els Janssens-Vanmunster travaille également en étroite collaboration avec plusieurs compositeurs de notre temps (Kl. Huber, Th. Pécou, B. Yoffe, J.-J. Di Tucci, P. Charvet, S. Lacaze…) et participe alors à de nombreuses créations mondiales dont témoignent plusieurs enregistrements CD et radio (klara, Ramée, Ricercar, France Musique, SWR-Allemagne, ...)

Parallèlement à sa carrière de chanteuse-interprète, Els Janssens-Vanmunster, polyglotte et orthophoniste de première formation, est chargée de cours à l’Université Paul-Valéry - Montpellier III (Département Musicologie). Elle intervient également auprès de différents ensembles et artistes, en tant que conseillère musicale, linguistique et scénique (La Noeva (B), Ensemble Vocal Claire Garrone, Hortus Deliciarum…).

Parmi ses derniers enregistrements, nous trouvons « The Cosmopolitan » (songs by Oswald von Wolkenstein) et « Neidhart - A Minnesinger and his Vale of Tears » (avec Ensemble Leones), Ciconia-Opera Omnia (avec La Morra), Japart - Le Maître de « Fricassée » et Heinrich Isaac - Ein frölich wesen (avec Les Flamboyants)…





Mes compétences :

Spécialisation musiques anciennes

Professeur de chant multilingue

Spécialisation musique contemporaine