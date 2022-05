Nathalie TRAMIEUX-MONNEREAU

Business developer dans une agence de communication spécialisée en B2B, je suis en charge du développement commercial, des solutions e-mailing et web-marketing.



J’élabore également des plans médias digitaux pour les clients et m’occupe du management et du reporting de ces campagnes.



Mes compétences :

Business

Community manager

Digital

Digital marketing

Innovation

Internet

Manager

Marketing

Média

Media sociaux

Microsoft Technologies

Nouvelles technologies

NTIC

Web