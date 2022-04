Elsa BECKAERT

Titulaire d’une licence professionnelle en Cosmétologie et ayant une expérience de plus de 2 ans dans différents laboratoires de recherche et développement, je recherche un poste en formulation cosmétique.



Rigueur, organisation, adaptation et curiosité sont mes principales qualités professionnelles.

Ma joie de vivre, ma bonne humeur communicative et ma motivation sont mes forces pour m’intégrer au sein d’une équipe.



J’aimerais mettre toutes ces qualités en œuvre au sein de votre entreprise afin de faire avancer la recherche et l’innovation et ainsi de travailler sur la qualité des produits que vous proposez.





Mes compétences :

Formulation des produits cosmétiques

Curiosité/Créativité

Autonomie

Rapidité d'apprentissage

Dynamisme & motivation

Esprit analytique

Esprit d'équipe

Analyses biologiques

Contrôles qualité

Analyses biochimiques et microbiologiques

Réglementation Cosmétique France/Europe