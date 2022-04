Elsa BERRY

Envie de nouveauté, de créativité et fan de fusées ? Welcome Home !



Nous sommes spécialisés et experts sur Symfony et Javascript (node.js, Angular.JS, etc.). Nos maîtres mots : fort trafic, architectures complexes, méthodologie Agile, industrialisation et partage de connaissances. Mais aussi : Des projets open source, des ateliers techniques, des fusées en Lego, des voyages au ski... Et une bande d'astronautes qui pensent qu'on peut sauver le monde avec des gifs de chat.



Pour plus de détails, jetez un œil à notre blog et à notre GitHub

github.com/eleven-labs

blog.eleven-labs.com



Et pour papoter en direct, retrouvez nous aux conférences et meetups autour de Symfony et Javascript, on n'est jamais très loin de notre astronaute Wilson :)



