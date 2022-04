Elsa BONTHOUX

Développer les compétences techniques des collaborateurs ne suffit plus à valoriser pleinement leur potentiel : l’efficacité et la solidité de l’équipe passe aussi par la qualité de ses relations, la reconnaissance des individus et la fluidité de la communication qu’ils établissent.

Les formations que je propose permettent le déclenchement d’un processus visant l’amélioration de la coopération et du vivre ensemble.

Décrypter les qualités intrinsèques de chacun pour les faire rayonner, établir une communication plus claire et adaptée : tous mes stages permettent d’être mieux en capacité de se positionner dans l’environnement professionnel et de mieux saisir ce qui se joue dans les relations de travail.