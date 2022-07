Johan BONTHOUX

Fort d’une double compétence joignant une formation sciences humaines et sociales et une formation entrepreneuriale, j'offre mes compétences dans le domaine du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration.



Doté d’un bon relationnel, curieux et autonome, j’ai eu l’opportunité d’effectuer durant 6 mois le métier de guide-conférencier au sein d’un musée militaire dans le sud de la France (le Fort Saint-Elme à Collioure). J'ai eu par la suite l'opportunité de travailler à l'étranger en Floride au sein de Walt Disney World pour le compte de la société de Jérôme Bocuse en tant qu'hôte, commis puis chef de rang à l'intérieur d'un des plus grands parc d'attraction au monde, EPCOT.



Autodidacte et polyglotte, je suis à l'écoute d'opportunités en France et à l'étranger. Ma formation atypique en recherche et à l'IAE à Lyon 3 ainsi que mes différentes expériences en France et aux Etats-Unis sont un atout dans ces secteurs du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration.



Mes compétences :

Rédaction

Géopolitique

Relationnel

Traduction espagnol français

Histoire

Traduction anglais français

Rédaction web

Sony Vegas

Adobe Photoshop

Social media

Tourisme culturel

Guide

Community management