Bonjour,

Je m'appelle Emmanuel Loll.

Après avoir été diplômé de l'INSA de Lyon en Génie Mécanique et Conception, j'ai obtenu un Mastère spécialisé en Management Général à l'IAE de Lyon puis un Master en Energétique et Environnement à l'UPMC.



Mes différentes expériences professionnelles dans des Grands Groupes Industriels et mon cursus orienté vers la double compétence Ingénieur/Manager, m'offrent des possibilités diverses que j'aimerai valoriser.

Les domaines de la Qualité ou de l'amélioration continu des performances ou de la production m'attirent particulièrement et j'aimerais travailler dans le secteur Aéronautique et Spatiale.



Au cours de ma formation, j’ai pu développer de solides compétences dans divers domaines, que ce soit en Management (Management d'Equipe, de Projet, Gestion de Production, Marketing) ou en Mécanique (Mécanique des Fluides, Thermique, Vibration et Acoustique, Matériaux et Structures).

L’utilisation de logiciels dans les divers domaines liés à la mécanique m’offre aussi de bonnes bases dans l’approche d’outils informatiques.



Mes expériences professionnelles m'ont également permit de développer une capacité d’adaptation au sein d’une équipe et dans un milieu changeant, un esprit d’initiative développé ainsi que de bonnes connaissances des outils et méthodes liés à la conduite du changement et un sens des relations humaines développé.



Concernant mes activités, je pratique le Chant Lyrique depuis 6 ans et j'adore les Arts.

Je fais également du sport: Basketball et Escrime sont mes sport préférés.



Mes compétences :

Abaqus

Ansa

Excel

Maple

Matlab/Simulink

Mécanique des fluides

Mécanique

MATLAB

Thermique